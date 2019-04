Miláno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 15. apríla (TASR) - Talianska ekonomika v druhej polovici roka ožije a začne rásť vďaka vládnym opatreniam na podporu prakticky stagnujúceho hospodárstva. Uviedol to minister hospodárstva Giovanni Tria.Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska klesol v 3. a 4. štvrťroku minulého roka o 0,1 %. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny sa tak prepadla do technickej recesie.Ale nečakaný nárast priemyselnej produkcie vo februári vyvoláva nádej, že hospodárstvo krajiny sa už možno dostalo z miernej recesie, povedal Tria v nedeľu (14. 4.) v rozhovore pre štátnu televíziu Rai.Podľa neho opatrenia na podporu hospodárstva, ktoré prijala vláda v Ríme, už možno mali "pozitívny, hoci len obmedzený" vplyv na rast HDP.Vláda minulý týždeň znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 0,2 % z pôvodne očakávaného 1 %.Nedávne údaje by tak mohli signalizovať trvalý rast už od druhej polovice roka, domnieva sa minister, podľa ktorého by sa v druhej polovici roka už mal v ekonomike prejaviť balík stimulov. Zahŕňa daňové úľavy na investície, nižšie dane z majetku firiem, ako sú továrne a sklady, a zjednodušené postupy pre verejné obstarávanie.Bez tohto tzv. prorastového balíka by sa HDP v tomto roku zvýšil len o 0,1 %, domnievajú sa analytici.Vláda v súčasnosti očakáva, že rast HDP sa v budúcom roku zrýchli na 0,8 %.Tria v nedeľu zopakoval, že vláda vylúčila korekciu rozpočtu na tento rok, ako aj dane z majetku. Zasiahla by totiž úspory obyvateľov Talianska a mala by zničujúci vplyv na rast ekonomiky, dodal.Vláda v septembri opäť aktualizuje svoje ciele, keďže bude musieť nájsť spôsob, ako zabrániť plánovanému zvýšeniu dane z predaja v roku 2020 v hodnote 23 miliárd eur, ktoré súčasné vládnuce strany sľúbili zrušiť.