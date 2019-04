V bratislavskom Novom Meste zapísali rodičia 570 prvákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 15. apríla (TASR) - Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v bratislavskom Novom Meste zapísali rodičia počas tohtoročného zápisu (5. a 6. apríla) 570 detí. "Ide o opätovný nárast zapísaných prvákov," upozornil starosta mestskej časti Rudolf Kusý.spresnil starosta, ktorý v záujme vidí odraz dobrého mena novomestských základných škôl aj efekt investícií, ktoré samospráva smeruje do oblasti vzdelávania.Najviac prváčikov pre školských rok 2019/2020, medzi ktorými majú prevahu chlapci, eviduje tradične ZŠ Za kasárňou (126 zapísaných), ktorá je vyhľadávaná aj pre intenzívnu výučbu cudzích jazykov. Na ZŠ Česká zapísali 81 prvákov, tretí najväčší záujem bol o ZŠ Sibírska (80 zapísaných).Viac ako štyri stovky zapísaných prvákov pochádzajú priamo z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vyše sto z ostatných mestských častí hlavného mesta a viac ako šesťdesiat dokonca z miest a obcí mimo Bratislavy. Ďalších 46 detí bolo zapísaných do prvých ročníkov s odloženým nástupom na školskú dochádzku o jeden rok.