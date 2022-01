Talianska lyžiarka Goggiová utrpela fraktúru holennej kosti, ZOH chce však stihnúť

Talianska lyžiarka Sofia Goggiová si pri páde v nedeľnom super-G Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo poškodila predný krížny väz v ľavom kolene a utrpela fraktúru v holennej kosti. Napriek tomu chce stihnúť ZOH v Pekingu, kde plánuje obhajovať titul v zjazde.





Po páde sa držala za koleno, ale napokon zišla do cieľa na svojich lyžiach. Následné vyšetrenie v nemocnici v Miláne odhalilo menšie poškodenie krížneho väzu, drobnú fraktúru v holennej kosti a poranenie šľachy. Goggiová okamžite začne s rehabilitáciou a dúfa, že stihne štart na ZOH. Zjazd je v Pekingu na programe 15. februára."Je to stopka, po ktorej som rozhodne netúžila v takej dôležitej fáze sezóny. Hneď v nasledujúcich hodinách začnem s fyzioterapiou, aby som sa stihla zotaviť do olympijského zjazdu, mojej obľúbenej disciplíny, v ktorej obhajujem zlato," povedala Goggiová podľa agentúry AFP.Na domácej zjazdovke ju zastúpila krajanka Elena Curtoniová, ktorá si pripísala prvý triumf v super-G v prestížnom seriáli a celkovo druhý v kariére.