Kužmová na Australian Open prehrala v osemfinále štvorhry, juniorka Balus neprešla cez 2. kolo dvojhry

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - V ženskej štvorhre už Slovensko nemá zastúpenie na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open . Viktória Kužmová spoločne s Ruskou Verou Zvonariovovou skončili svoju púť v osemfinále, keď ako turnajové šestnástky nestačili na druhý nasadený japonský pár Šuko Aojamová, Ena Šibaharová a podľahli 6:1, 5:7, 3:6.Zápas trval 128 minút a Japonky za stavu 5:3 v treťom sete využili druhý mečbal pri podaní Kužmovej.Kužmová a Zvonariovová po troch brejkoch vyhrali prvý set 6:1 a hoci v druhom dejstve prvýkrát prišli o svoje podanie, po rebrejku vyrovnali na 2:2. Od stavu 5:4 však už Slovenka s Ruskou nezískali ani gem.Bývalá svetová dvojka vo dvojhre Zvonariovová prišla o svoje podanie v jedenástej hre a vzápätí Aojamová dopodávala set na 7:5.V rozhodujúcom treťom sete Kužmová a Zvonariovová viedli 3:2 s brejkom, ale potom ich súperky zabrali naplno a po sérii štyroch víťazných hier sa tešili z postupu do štvrťfinále. Vo víťazných úderoch prestrieľali svoje súperka 30-14.Dvadsaťtriročná Kužmová si postupom do osemfinálového 3. kola vyrovnala svoje maximum vo štvorhre na Australian Open. Jej najlepším grandslamovým výsledkom v debli zostáva semifinále US Open 2019 po boku Bielorusky Aleksandry Sasnovičovej. Vo svetovom rebríčku vo štvorhre by sa Kužmová mala posunúť zo 62. na 56. miesto.V pondelok bola na Australian Open v hre aj slovenská juniorka Irina Balus, ale dvakrát neuspela. Talentovaná 16-ročná hráčka s taliansko-slovenským pôvodom v 2. kole dievčenskej dvojhry prehrala s Češkou Terezou Valentovou 4:6, 1:6.Predtým v 1. kole si Balus vo svojej grandslamovej premiére poradila s Argentínčankou Solanou Sierrovou 6:2, 6:4. Vo štvorhre hrala Balus spoločne s Patriciou Paukstyte z Litvy a v 1. kole prehrali s ôsmym nasadeným americkým duom Alexis Bokhinová, Liv Hovdeová 6:4, 3:6 a 7:10 v supertajbrejku.