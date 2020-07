Talianska polícia zhabala amfetamín za miliardu eur, údajne ho vyrobil Islamský štát (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Talianska polícia zhabala 14 ton amfetamínu, ktorý údajne vyrobila extrémistická skupina Islamský štát (IS) v Sýrii s cieľom predať ho na európskom trhu a peniaze použiť na financovanie aktivít militantov.Zástupca polície Domenico Napolitano v stredu uviedol, že zhruba 85 miliónov tabliet našli v troch kontajneroch v prístave Salerno. Podľa neho je to najväčšie množstvo amfetamínu, aké kedy na svete zhabali počas jednej akcie.Vyšetrovatelia sa domnievajú, že výrobu amfetamínu v Európe obmedzila pandémia koronavírusu a preto sa pašeráci obrátili na sýrskych výrobcov.Štrnásť ton amfetamínu má podľa polície hodnotu približne miliardu eur. Polícia použila elektrické píly na prerezanie dvojmetrových nádob, ktoré boli dostatočne hrubé na to, aby sa pokúsili vyhnúť odhaleniu drog skenermi.