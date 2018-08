Talianska polícia znížila počet obetí zrútenia mosta v Janove na 38

Na snímke pohľad na obytné domy ktorých museli evakuovať obyvateľov po zrútení sa časti diaľničného mosta Morandi 15. augusta 2018 v Janove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 16. augusta (TASR) - Na 38 z pôvodných 39 znížila vo štvrtok talianska polícia počet obetí zrútenia časti diaľničného mosta, ku ktorému došlo v prístavnom meste Janov. Informuje o tom agentúra Reuters.Talianski záchranári od utorka prehľadávajú trosky betónového mosta na mieste nehody a pátrajú po preživších. Ako v stredu večer pre televíznu stanicu La7 povedal taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini, je veľká pravdepodobnosť, že pod troskami mosta sa ešte nachádzajú ďalšie obete.Podľa agentúry DPA sa v sobotu uskutoční smútočná ceremónia za všetky oficiálne potvrdené obete. Taliansky premiér Giuseppe Conte to uviedol na sociálnej sieti Twitter. V tento deň bude v Taliansku aj štátny smútok.Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v Janove spadlo krátko pred poludním z výšky niekoľkých desiatok metrov 30-35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu.Medzi obeťami sú najmenej tri maloleté osoby vo veku 8, 12 a 13 rokov. Zranenia utrpelo najmenej 15 ľudí, z toho traja sa nachádzajú v kritickom stave. Počet nezvestných nebol bezprostredne známy.V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka. Na moste vybudovanom ešte v 60. rokoch 20. storočia tiež prebiehali údržbové práce.