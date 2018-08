Zamestnanosť Rómov na Slovensku dlhoročne zaostáva za majoritou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. augusta (TASR) - Zamestnanosť Rómov na Slovensku výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou. Príčinou je podľa analytikov nízka kvalifikácia a zručnosti, slabé výsledky v školskom systéme, ale aj stále relatívne nízka podpora zamestnávania Rómov prostredníctvom nástrojov úradov práce. Vyplýva to z analýzy dát Atlasu rómskych komunít a individuálnych administratívnych údajov. Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií je preto presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa posilnili politiky podporujúce integráciu Rómov na Slovensku.V období rokov 2004 až 2017 dosahovala miera zamestnanosti Rómov len zhruba tretinu miery zamestnanosti väčšinovej populácie. V roku 2017, kedy sa situácia na trhu práce vyvíjala pozitívne, sa miera zamestnanosti Rómov zvýšila na takmer 21 %. Stále však výrazne zaostávala za väčšinovým obyvateľstvom nielen na úrovni Slovenska, ale i za ostatným obyvateľstvom žijúcim v tých istých obciach.Výrazný rozdiel v zamestnanosti Rómov je aj medzi pohlaviami. Miera zamestnanosti žien dosahuje len približne 16 % oproti 26 % u mužov. Podľa analýzy je to predovšetkým výsledok tradičného rozdelenia úloh v rómskych domácnostiach, kde sa ženy často venujú domácim prácam a výchove detí.Problém vidia analytici nielen v nízkej kvalifikácii a zručnostiach, ale aj v slabých výsledkoch Rómov v školskom systéme.skonštatoval Slavomír Hidas z IFP.Chudoba má tiež negatívny vplyv na výsledky rómskych detí. Sú tak oveľa častejšie diagnostikované so sociálnym znevýhodnením, alebo pochádzajú z chudobných domácností. Až takmer polovica týchto detí žije v domácnosti, ktorá poberá hmotnú núdzu. Výrazne zaostáva aj predškolská výchova rómskych detí, čo následne ovplyvňuje aj ich výsledky v škole.Rómskym deťom sa v školskom systéme nedarí, odchádzajú z neho skoro a so zlými výsledkami. Vo výsledkoch celoslovenského testovania žiakov základných škôl v 5. a 9. ročníku dosahujú rómski žiaci zhruba polovičnú úspešnosť oproti majorite a približne polovica z nich sa do 9. ročníka ani nedostane. Tento fakt je podľa analytikov spôsobený opakovaním ročníkov a ukončením povinnej školskej dochádzky už v 16. roku života. V dôsledku toho len každý druhý Róm vo vekovej skupine 17 až 18 rokov študuje na strednej škole. Z toho následne v neskoršom veku vyplýva aj nízka zamestnanosť v tejto populácii.Analýza ukázala aj to, že podpora zamestnávania Rómov je stále relatívne nízka, alebo sú často účastníkmi neúčinných nástrojov.upozornila analýza. Napríklad v roku 2016 sa len 8 % nezamestnaných Rómov zúčastnilo AOTP okrem aktivačných prác.Nezamestnaní Rómovia sú tiež podporovaní vo veľkej miere najmä neúčinnými nástrojmi verejného zamestnávania. Až 40 % nezamestnaných Rómov sa vlani zúčastnilo aktivačných prác v obciach a pre samosprávny kraj.upozorňujú analytici s tým, že z hľadiska zvyšovania zručností ide o nevhodne nastavený nástroj, keďže obsahuje prevažne nekvalifikované aktivity bez ďalšej nadstavby.Analýza tak konštatuje, že v oblasti integrácie Rómov na trhu práce nastal len malý progres a ich zamestnanosť naďalej dlhodobo zaostáva za väčšinovou populáciou.odporúčajú analytici.