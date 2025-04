Talianska Serie A odložila pre úmrtie pápeža Františka pripravované futbalové zápasy

21.4.2025 (SITA.sk) - Štyri zápasy najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A 2024/2025, ktoré sa mali konať v pondelok, odložili na neskorší termín po úmrtí pápeža Františka . Vo vyhlásení to uviedlo vedenie najvyššej súťaže na Apeninskom polostrove.„Zápasy FC Turín - Udinese, Juventus Turín budú preložené na neurčený dátum,“ uviedla súťaž vo vyhlásení.Spomenuté stretnutia budú musieť byť zaradené do už beztak preplneného záveru sezóny, čo môže potenciálne kolidovať so semifinále Ligy majstrov. Vedenie Serie A tiež odložila zápasy vo svojej mládežníckej súťaži. Talianska futbalová federácia (FIGC) oznámila, že všetky zápasy v profesionálnom a amatérskom futbale naplánované na pondelok budú preložené na neskorší termín. FIGC vyzdvihla pápeža ako „príklad kresťanskej lásky a dôstojnosti v utrpení“ a človeka „vždy blízkeho svetu futbalu“.