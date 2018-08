Talianska vláda v septembri spustí plán bezpečnosti infraštruktúry

Pohľad na zrútený diaľničný most Morando v Janove 15. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 19. augusta (TASR) - Talianska vláda v septembri spustí plán zameraný na bezpečnosť infraštruktúry v krajine. Povedal to v nedeľu rozhovore pre noviny Il Messaggero člen kabinetu Giancarlo Giorgetti, podpredseda koaličnej strany Liga severu po páde diaľničného mostu v Janove, pri ktorom zahynulo 43 ľudí.Giorgetti uviedol, že plán bude zahŕňať diaľnice, mosty a viadukty, ale aj verejné budovy, ako sú školy.Dodal, že pôjde o bezprecedentnú operáciu s obrovskými investíciami do verejných prác.Nešpecifikoval náklady na tento plán, ale vyhlásil, že v tomto prípade neexistujú "rozpočtový deficit, hrubý domáci produkt alebo európske pravidlá".Nová talianska vláda, ktorá sa v júni ujala moci a tvoria ju protisystémové strany Hnutie piatich hviezd a Liga Severu, už začala procedúru s cieľom zrušiť oprávnenie na výber mýta na diaľniciach spoločnosti Autostrade, ktorá prevádzkovala most v Janove.