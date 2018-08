Žiaden člen OPEC by nemal prevziať podiel iného člena na exporte ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 19. augusta (TASR) - Žiaden člen Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by nemal mať povolené prevziať podiel iného člena na exporte suroviny. Vyhlásil to v nedeľu Irán.To odráža obavy Teheránu z ponuky Saudskej Arábie, že napumpuje na trhy viac ropy vzhľadom na plánované americké sankcie proti Iránu, ktoré zasiahnu jeho ropný priemysel.Iránsky vyslanec vo viedenskom sídle OPEC Kázem Gharíbábádí vyzval generálneho tajomníka organizácie Mohammeda Barkinda, aby kartel udržal mimo politiky.uviedla iránska tlačová agentúra SHANA.V máji americký prezident Donald Trump stiahol USA z medzinárodnej jadrovej dohody šiestich mocností s Iránom a oznámil sankcie proti Teheránu, členovi OPEC. Washington tlačí spojencov k zníženiu dovozu iránskej ropy na nulu a v novembri chystá nové kolo sankcií na predaj iránskej ropy.Irán je tretím najväčším producentom ropy v rámci OPEC, po Saudskej Arábii a Iraku.Trump tiež vyzval ropný kartel, aby napumpoval na trhy viac ropy, a znížil tak jej ceny. Ministri energetiky zo Saudskej Arábie, spojenca USA, a Ruska, v máji vyhlásili, že sú pripravení zmierniť limity na ťažbu, aby upokojili obavy spotrebiteľov o dodávky komodity na trhy.povedal iránsky vyslanec pri OPEC.Irán a ďalší signatári jadrovej dohody z Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska a Číny pracujú na hľadaní spôsobu, ako zachrániť dohodu napriek tlaku USA.V auguste Washington uložil sankcie na akvizíciu amerických dolárových bankoviek iránskou vládou, iránsky obchod so zlatom a drahými kovmi a na jeho automobilový priemysel.Začiatkom novembra sa Washington chystá opätovne zaviesť sankcie na iránsky vývoz ropy a jeho energetický sektor, finančné inštitúcie, ktoré vykonávajúce transakcie s iránskou centrálnou bankou, ako aj sankcie týkajúce sa iránskych prevádzkovateľov prístavov a lodnej dopravy.