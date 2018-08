Talianske úrady nechali z lode Diciotti vystúpiť maloletých migrantov

Migranti sa modlia na palube námorného plavidla Diciotti talianskej pobrežnej stráže, ktoré kotví v talianskom prístave v Catanii na juhu Sicílie 22. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 23. augusta (TASR) - Dovedna 27 maloletým migrantom umožnili vo štvrtok vystúpiť z lode talianskej pobrežnej stráže Diciotti, ktorá od pondelňajšieho večera kotví v sicílskom prístave Catania. Zvyšným 150 migrantom na lodi, však vystúpiť na pevninu nepovolili. S odvolaním sa na talianske médiá o tom informovala agentúra DPA.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa v stredu odmietol podvoliť tlaku a ukončiť podľa kritikov "protiústavne zadržiavanie" migrantov na palube tohto plavidla, pričom avizoval, že vystúpiť z neho budú môcť v Taliansku len deti.Loď Diciotti sa nachádzala niekoľko dní v Stredozemnom mori pri pobreží ostrova Lampedusa po tom, ako 16. augusta zachránila celkovo 190 ľudí. Trinásť z nich, ktorí potrebovali naliehavú lekársku pomoc, vzali na zmienený ostrov.Na prijatie tejto lode s 177 migrantmi následne vyzval Rím Maltu. Tá to však odmietla s tvrdením, že čln s migrantmi nebol v tiesni, pričom títo ľudia odmietli maltskú pomoc a chceli pokračovať v ceste do Talianska. Po tomto diplomatickom pate napokon lodi Diciotti povolili v pondelok večer zakotviť v sicílskom meste Catania, migranti však z plavidla vystúpiť nesmeli.Taliansko ukončilo v júni po nástupe novej populistickej a euroskeptickej vlády dovtedajšiu prax prijímania takmer všetkých migrantov prichádzajúcich zo severnej Afriky, keď zakázalo vo svojich prístavoch zakotviť záchranným lodiam.Tie vo viacerých prípadoch strávili na mori niekoľko dní pred tým, ako sa vydali na Maltu či do Španielska. Niektorým lodiam povolili zakotviť v prístavoch až po tom, ako viaceré krajiny EÚ súhlasili, že si migrantov z nich medzi sebou rozdelia.