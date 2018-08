Jesný: Americké clá na autá z EÚ by mohli spôsobiť pokles výroby v SR

Analytik Martin Jesný v Tablet.TV. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Obchodná vojna vo svete zrejme začína novú kapitolu, ktorou bude zavedenie 25-percentného cla na európske autá pri dovoze do USA. Hoci je Slovensko najväčším svetovým producentom áut na tisíc obyvateľov, ochranárske opatrenie by nemalo spôsobiť dramatické škody. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal analytik Martin Jesný z Revue priemyslu.vysvetlil Jesný, ktorý nevylučuje európsku odvetu. Paradoxne, vyššie dovozné clá by mohli poškodiť aj americký trh z úplne iného dôvodu.dodal Jesný.Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty zavedú na autá z Európskej únie 25-percentné dovozné clo. Jeho vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín potom, ako denník The Wall Street Journal informoval, že podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa správa o plánovaných dovozných clách na autá bude známa neskôr než v auguste, čo bol pôvodne plánovaný termín.povedal Trump na stretnutí so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia. Informovala o tom stanica CNBC.Ross predtým pre The Wall Street Journal uviedol, že správa o plánovaných dovozných clách na autá nebude podľa všetkého zverejnená do konca augusta, pretože v súčasnosti ešte stále prebiehajú rokovania s Mexikom, Kanadou aj Európskou úniou. Ross zároveň dodal, že skúmanie materiálov dodaných automobilkami, ktoré sa k plánovaným clám vyjadrujú, trvá o niečo dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.