Talianskej ekonomike hrozí recesia a môže za to epidémia koronavírusu

9.3.2020 - Predpokladá sa, že epidémia koronavírusu dostane Taliansko opäť do recesie, keďže podľa prognóz hospodárstvo krajiny za prvý kvartál vykáže pokles. Francesco Daveri, ekonóm Bocconiho univerzity v Miláne, odhaduje, že hrubý domáci produkt Talianska sa zmenší o 0,3 percenta.Išlo by o pokles na úrovni prekvapujúceho oslabenia talianskej ekonomiky v záverečnom kvartáli 2019 a krajina by upadla do technickej recesie.Predstavitelia talianskeho turizmu navyše predpovedajú, že v druhom kvartáli sa počet zahraničných turistov zníži o 32 mil., čo bude znamenať stratu 7,4 mld. eur.Dokonca ešte pred rozšírením sa koronavírusu do Talianska výrobcovia luxusných odevov odhadovali, že odvetvie sa v prvej polovici tohto roka zmenší o dve percentá. Dôvodom pritom boli iba slabšie výdavky čínskych spotrebiteľov, ktorí sú najväčšími kupcami luxusných tovarov na svete.Poradenská spoločnosť Bain však zatiaľ nemení svoju predikciu, ktorá ráta s tým, že do roku 2025 bude globálny predaj luxusných tovarov medziročne rásť o 3 až 5 percent. Federica Levato z firmy Bain poznamenala, že výdavky po epidémii SARS v roku 2003 ožili "hneď ako sa kríza skončila".Ako vážne koronavírus poškodí zvyšok talianskej ekonomiky, ešte nie je jasné. Predstavitelia priemyselných organizácií totiž signalizovali, že dovozcovia talianskych tovarov v iných krajinách EÚ žiadajú dodatočné certifikáty, že na tovaroch nie sú vírusy.Poľnohospodárske združenie Coldiretti uviedlo, že výrobcovia hlásia "početné zrušenia bez dôležitých dôvodov, ktoré postihli celú škálu potravinárskej produkcie talianskeho pôvodu od vína po konzervované mäso".