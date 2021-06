Talianski futbalisti stretli na ME hladného vlka a zažili strach, chcú snívať so zatvorenými očami

Prvých 45 minút bolo dobrých

Vzkriesenie na poslednú chvíľu

Stony talianskeho mužstva

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Reprezentácia Talianska vstupovala do osemfinále majstrovstiev Európy vo futbale ako jeden z najväčších favoritov a zápas s Rakúskom mal byť len potvrdením skvelej fazóny zverencov Roberta Manciniho Napokon z toho vypálil jeden z najlepších zápasov na turnaji a to zásluhou oboch tímov. Vysoké napádanie v kombinácii s príkladnou hernou disciplínou spôsobili, že Taliani sa prvého gólu v sieti súpera dočkali až v piatej minúte predĺženia a na jeho konci výskali od radosti po triumfe 2:1."Nebuďte nás! Chceme ďalej snívať so zatvorenými očami, lebo tak sa sníva lepšie. Toto Rakúsko bolo prekvapujúco silné. Stretli sme hladného vlka a zažili pocit strachu. Tréner Rakúšanov Franco Foda je majster taktických mutácií a potvrdil svoju povesť. Pod tlakom sme porobili chyby, mali aj trochu šťastia, ale stále žijeme," napísal denník Corriere dello Sport.Aj ďalší taliansky športový denník Gazzetta dello Sport vyzdvihol výkon Rakúska a jeho muža z lavičky, ktorý je síce Nemec, ale po otcovi aj trochu Talian."Prvých 45 minút bolo dobrých, ale potom sme trpeli. Rakúšania spôsobili Talianom toľko problémov a komplikácií ako žiadne iné mužstvo. Rakúsko nemá fenomenálnych hráčov, jeho najväčšia hviezda bola na lavičke. Tréner Foda vštepil hráčom bez výraznejšej techniky skvelú taktickú mobilitu, ktorá ich takmer doviedla do štvrťfinále," tvrdí Gazzetta.V denníku Corriere della Sera použili viacero vzletných prívlastkov na sobotňajšie dianie na londýnskom Wembley. "Bolo to mučenie, ale aj radosť v priamom prenose. Talianske vzkriesenie prišlo na poslednú chvíľu, lebo už-už sa zdalo, že nás potopí silné Rakúsko. Ukázalo sa, že máme problémy s mužstvami, ktoré dokážu uzamknúť celé ihrisko ako bunker. Taký Sabitzer má techniku aj taktickú vyzretosť. Nečudo, že sa o neho zaujímajú veľké európske kluby," skonštatoval redaktor Corriere della Sera.Tuttosport napísal, že "Azúrové srdce je nekonečné", ale zo zápasu s Rakúskom vyšlo poriadne doráňané. "Až striedajúci hráči v predĺžení spôsobili, že Taliansko ide ďalej. Kalajdžičov zásah hlavou síce znamenal koniec rekordnej série talianskej brankára bez inkasovaného gólu, ale nie koniec talianskej série víťazstiev.," zhodnotil Tuttosport.Podľa denníka La Repubblica v sobotu večer bolo z útrob futbalového chrámu Wembley počuť talianske stony mužstva, ktoré len ťažko odolávalo futbalovej postmoderne pragmatika Fodu. "Rakúšanka postavili Talianov pred nové taktické výzvy. Robustný protivník s prevahou nemeckých bundesligistov v zostave súperovi toho veľa nedovolil. Vykúpenie prišlo až v predĺžení," napísala La Repubblica, cituje ju aj portál ORF.Taliani po predĺžení série bez prehry na 31 zápasov postúpili do štvrťfinále Euro 2020. Tam si počkajú na víťaza nedeľňajšieho zápasu Belgicko - Portugalsko. Najbližších súperom "Azzurri" bude teda buď líder rebríčka FIFA alebo úradujúci majster Európy.