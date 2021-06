ME vo futbale 2020: Dáni suverénne postúpili do štvrťfinále, Taliani zlomili Rakúšanov až v predĺžení (foto)

Víťazstvo podčiarkli Maehle a Braithwaite

Zlomili odolných Rakúšanov



Majstrovstvá Európy 2020 vo futbale - osemfinále - sobota - súhrn:

AMSTERDAM

Wales - Dánsko 0:4 (0:1)

Góly: 27. a 48. Dolberg, 89. Maehle, 90. Braithwaite



LONDÝN

Taliansko - Rakúsko 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0)

Góly: 95. Chiesa, 105. Pessina - 114. Kalajdzic



Zostávajúci program osemfinále:

nedeľa 27. júna: Holandsko - Česko (Budapešť/Maď., 18.00), Belgicko - Portugalsko (Sevilla/Šp., 21.00)

pondelok 28. júna: Chorvátsko - Španielsko (Kodaň/Dán., 18.00), Francúzsko - Švajčiarsko (Bukurešť/Rum., 21.00)

utorok 29. júna: Anglicko - Nemecko (Londýn/Angl., 18.00), Švédsko - Ukrajina (Glasgow/Škót., 21.00)





27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Dáni Taliani si ako prvé dva tímy vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách Európy vo futbale . V úvodnom sobotnom osemfinále dánski futbalisti prevalcovali súperov z Walesu 4:0 a vo večernom dueli favorizovaní Taliani zdolali Rakúšanov 2:1 až po predĺžení. Súper Dánska vo štvrťfinále vzíde z dvojice Holandsko - Česko. Taliani si počkajú na víťaza zápasu Belgicko - Portugalsko.V Amsterdame sa Dánom vyplatilo zaradenie Kaspera Dolberga do základnej zostavy, ktorý v 27. a 48. min skóroval dokonca dvakrát. Dvadsaťtriročný útočník francúzskeho Nice hral v základe trénera Kaspera Hjulmanda na Euro 2020 vôbec po prvý raz, keďže tradičný člen dánskeho tímu Yussuf Poulsen mal zdravotné problémy.V samom závere zápasu suverénne dánske víťazstvo podčiarkli Joakim Maehle a Martin Braithwaite. Až štyria hráči Walesu videli v zápase žlté karty a striedajúci Harry Wilson v 90. min dokonca červenú."Som šťastný. Čakal som na zaradenie do zostavy a dočkal som sa Už cestou na štadión v Amsterdame som cítil, že to bude výnimočný večer. Dnes do seba všetko správne zapadlo," uviedol Kasper Dolberg, ktorý v rokoch 2018 - 2020 hrával v Ajaxe Amsterdam, podľa webu UEFA:Taliansky favorit sa večer v Londýne proti Rakúsku dlho triasol o postup. Kanonier rímskeho Lazia Ciro Immobile síce v prvom polčase opečiatkoval spojnicu žrde a brvna, ale po zmene strán boli prekvapujúco nebezpeční aj Rakúšania.V 65. min dokonca Marko Arnautovič hlavou skóroval, ale systém VAR potvrdil niekoľkocentimetrový ofsajd a anglický rozhodca Anthony Taylor gól neuznal. V 74. mn si rakúski hráči márne pýtali pokutový kop po faule Mattea Pessinu na Stefana Lainera. Gól nepadol ani v nadstavenej päťminútovke, preto sa muselo predlžovať.A v prvom predĺžení Taliani dvoma gólmi zlomili odolných Rakúšanov. V 95. min otvoril skóre Federico Chiesa a desať minút neskôr ďalší striedajúci hráč Matteo Pessina zvýšil na 2:0 pre favorita. V 106. min Louis Schaub takmer znížil na 1:2, ale brankár Gianluigi Donnarumma jeho pokus zneškodnil. O čosi neskôr v čistej šanci neuspel ani Marcel Sabitzer.Napokon v 114. min predsa len znížil striedajúci Sasa Kalajdzic na 1:2 a po 1169 minútach sa skončila nepriestrelnosť talianskeho brankára na reprezentačnej scéne. Taliani aj tak natiahli sériu bez prehry na 31 zápasov (26 víťazstiev - 5 remíz) a gól dostali až v dvanástom súboji.