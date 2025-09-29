Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Meniny má Michal, Michaela
 24hod.sk    Šport

28. septembra 2025

Talianski volejbalisti obhájili prvenstvo na majstrovstvách sveta a získali už piaty titul



Taliani vyhrali svetový šampionát prvýkrát v roku 1990 v Brazílii a z titulu sa tešili aj na turnajoch v rokoch 1994 a 1998.



Talianski volejbalisti obhájili prvenstvo na majstrovstvách sveta a získali už piaty titul

Talianski volejbalisti obhájili prvenstvo na majstrovstvách sveta a získali už piaty titul. V nedeľňajšom finále vo filipínskom Pasay City zdolali bulharských súperov 3:1 na sety.

Taliani vyhrali svetový šampionát prvýkrát v roku 1990 v Brazílii a z titulu sa tešili aj na následných dvoch turnajoch v rokoch 1994 a 1998. Štvrté zlato získali pred troma rokmi na predchádzajúcich MS v Slovinsku a Poľsku. Z domáceho šampionátu z roku 1978 majú jedinú ďalšiu medailu a to striebro. Na olympijských hrách nazbierali po tri striebra i bronzy. Pre Bulharov je to šiesta medaila z majstrovstiev sveta a druhá strieborná. Vo finále prehrali aj v roku 1970, keď sa šampionát konal u nich doma. Okrem toho majú na konte ešte štyri bronzy (1949, 1952, 1986, 2006).

finále:

Bulharsko - Taliansko 1:3 (-21, -17, 17, -10)

zostavy a body: Nikolov 23, Atanasov 11, Asparuhov 5, Petkov 4, Grozdanov 4, Antov 4, Nikolov, Načev, Tatarov, Želev, Palev, Dobrev, Kolev, Petkov - Romano 22, Bottolo 19, Michieletto 11, Anzani 9, Giannelli 4, Russo 4, Balaso, Sbertoli, Sani, Rychlicki, Galassi, Gargiulo, Pace, Porro.

1:55 h, rozhodcovia: Simonovič (Švaj.), Juraj MOKRÝ (SR), 16.429 divákov.

Taliani mali lepší úvod, viedli 4:2 aj 6:4, ale ich súperi sa dotiahli a dokonca viedli 14:12. Od toho momentu v prvom sete však už dominovali ich súperi a štvorbodový náskok doviedli až do víťazstva 25:21. Taliani si v druhom sete vypracovali rýchlo až päťbodový náskok 10:5, Bulhari ho dokázali stiahnuť na remízu (11:11), no potom opäť ťahali za kratší koniec. Favoriti finálového duelu ťažili z podania, odskočili na rozdiel štyroch bodov (15:11) a náskok si udržali až do konca setu, ktorý vyhrali vysoko 25:17. V tretej sade bolo skóre vyrovnané do stavu 9:9, no potom sa otočilo „momentum“ na servise. Taliani začali robiť chyby, Bulhari bodovali a razom viedli 15:10. Náskok si udržali až do konca a výsledkom 25:17 znížili na 1:2 na sety. Oba tímy ťahali najmä lídri, Talianov Romano a Bottolo a na druhej strane Aleksandar Nikolov. Vo štvrtom sete už jednoznačne dominovali favoriti finále Taliani, ktorí si vypracovali šesťbodový náskok a zlomili súperov. V závere to bola už ich exhibícia a nakoniec triumfovali 25:10.


