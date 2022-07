Taliansko čakajú predčasné voľby, prezident Mattarella nevidel inú možnosť a rozpustil parlament

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky prezident Sergio Mattarella vo štvrtok rozpustil parlament, čím pripravil pôdu pre predčasné voľby po odstúpení premiéra Maria Draghiho . Zároveň poznamenal, že nové voľby sa musia podľa talianskej ústavy konať do 70 dní.Mattarella povedal, že k tomuto kroku pristúpil, pretože nedostatočná podpora pre Draghiho naznačila, že neexistuje „žiadna možnosť“ vytvorenia ďalšej vlády, ktorá by mohla mať podporu väčšiny zákonodarcov.Päťročné volebné obdobie parlamentu sa malo skončiť v marci 2023.V stredajšom hlasovaní o dôvere v Senáte krajiny Draghi obstál, ale šlo o prázdne víťazstvo, keďže hlasovanie bojkotovali traja z jeho kľúčových koaličných spojencov, a to populistické Hnutie piatich hviezd, konzervatívna strana Forza Italia a pravicová Liga. Pod vplyvom toho Draghi vo štvrtok rezignoval.