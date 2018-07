Taliansko chce, aby EÚ zriadila krízovú jednotku

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 19. júla (TASR) - Európska únia by mala zriadiť "krízovú jednotku", ktorá by koordinovala rozdelenie migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more medzi niekoľko jej členských štátov. Navrhol to vo štvrtok taliansky premiér Giuseppe Conte. Podľa svojich slov na túto myšlienku prišiel po tom, ako musel pred niekoľkými dňami osobne presvedčiť ďalšie štáty Únie, aby migrantov prijali, informovala agentúra DPA.povedal Conte pre taliansky denník Il Fatto.Conte presvedčil v priebehu nedele a pondelka Francúzsko, Maltu, Nemecko, Španielsko, Portugalsko a Írsko, aby prevzali časť z celkovo 450 migrantov zachránených z rybárskej lode neďaleko talianskeho ostrova Linosa.Spolu s rozhovorom s premiérom Il Fatto zverejnil výňatok listu zo 17. júla, adresovaného predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudeovi Junckerovi a predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. V ňom Conte svoj návrh rozvádza podrobne.uvádza sa v liste. Predseda talianskej vlády v ňom spresnil, že táto jednotka by mala pomôcť najmä pri identifikovaní. Hovorkyňa premiéra obsah listu potvrdila.Európska komisia v pondelok privítala rozhodnutie šiestich členských štátov EÚ prijať časť migrantov zachránených z rybárskej lode v Stredozemnom mori. Zároveň však varovala, že takéto ad hoc riešenia, aké navrhol Conte, nebudú dlhodobo fungovať.