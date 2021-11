Taliansko prestáva akceptovať negatívne testy, do kín či reštaurácií pustia už len zaočkovaných

Povinné očkovanie pre policajtov i vojakov

Kľúčové sú preventívne opatrenia

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska vláda rozhodla, že nevakcinovaní ľudia sa nebudú môcť zúčastňovať na niektorých interiérových voľnočasových aktivitách. Snaží sa tak zastaviť rast počtu infekcií koronavírusom a odvrátiť finančne škodlivé lockdowny.Od 6. decembra budú môcť v krajine ísť do reštaurácií, do kín či na športové podujatia len zaočkovaní a ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19. Negatívny test na koronavírus už v Taliansku nebudú akceptovať.Na základe nového vládneho dekrétu bude očkovanie proti koronavírusu povinné okrem iného pre talianskych policajtov, vojakov a všetkých zamestnancov škôl. Doteraz sa museli povinne očkovať iba zdravotníci a zamestnanci domovov dôchodcov.Taliansky premiér Mario Draghi v stredu uviedol, že tieto opatrenia sú nutné, aby sa predišlo „pomalému ale stabilnému“ rastu počtu infekcií. „Začali sme sa vracať do normálneho stavu. Chceme tento normálny stav zachovať,“ povedal Draghi na tlačovej konferencii po tom, ako vláda opatrenia jednomyseľne schválila.Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza pripustil, že krajine sa v súčasnosti darí čeliť koronavírusu lepšie ako mnohým jej susedom.Dodal však, že Taliansko sa naučilo, že kľúčové v boji proti pandémii sú preventívne a proaktívne opatrenia. Úplne zaočkovaných je viac ako 84 percent obyvateľov Talianska vo veku od 12 rokov.