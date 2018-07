Taliansko prijme časť z 450 migrantov. Pomoc sľúbili ďalšie krajiny EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno/Berlín 16. júla (TASR) - Taliansko prisľúbilo, že časti zo 450 migrantov zachránených z rybárskej lode v Stredozemnom mori dovolí vylodiť sa na Sicílii. Pre televíznu stanicu RaiNews24 to v nedeľu povedal taliansky minister vnútra Matteo Salvini.Minister sa takto vyjadril po tom, ako Nemecko, Francúzsko i Malta prisľúbili, že vezmú každý po 50, a to dovedna 150 z týchto migrantov, ktorých medzičasom rozdelili na dve menšie plavidlá. Krajiny tak reagovali na výzvu talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho, priblížila agentúra Reuters.Conte v sobotu oznámil, že pracuje "na dohode s ostatnými krajinami EÚ o okamžitom prerozdelení" 450 migrantov, a listom požiadal predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, predsedu Európskej rady Donalda Tuska a vedúcich predstaviteľom štátov EÚ o podporu pri riešení novovzniknutej situácie.Taliansky premiér následne v nedeľu v príspevku na Twitteri informoval, že aj Španielsko a Portugalsko súhlasili s tým, že každý vezmú po 50 z týchto migrantov.Nová vláda v Ríme zastáva názor, že Európska únia nepomáha Taliansku zvládnuť nápor desaťtisícov migrantov prichádzajúcich každoročne cez Stredozemné more. Samotný Salvini nalieha na EÚ, aby si prerozdelia migrantov, ktorí sa dostali do Talianska, a snažila sa pomôcť Líbyi, aby im zabránila opustiť jej územie. Humanitárne organizácie však tvrdia, že migranti, ktorí by sa vrátili do Líbye, sú vystavení riziku zneužívania, znásilnenia či fyzického násilia.povedal Salvini talianskej televízii RaiNews24. Agentúra Reuters dodala, že okrem toho sa už v sobotu vylodilo na talianskom ostrove Lampedusa osem migrantov.Kedy bude povolené vylodiť sa aj zvyšným migrantom, už Salvini neuviedol. Doposiaľ tiež nie je známe, kedy svoj podiel - každý po 50 z týchto migrantov - prijmú Berlín, Paríž, Madrid, Valletta či Lisabon, ako to prisľúbili. Malta migrantov sprvu prijať odmietala, v sobotu však oznámila, že je schopná vziať si 50 z nich.