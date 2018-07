Trumpa pri jeho hoteli v Helsinkách vítali aj stúpenci

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 16. júla (TASR) - Niekoľko desiatok stúpencov amerického prezidenta Donalda Trumpa nadšene vítalo šéfa Bieleho domu, keď sa so svojou kolónou blížil v nedeľu večer k svojmu hotelu v Helsinkách. Do fínskej metropoly pricestoval na pondelňajšie stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Menšiu lokalitu pri križovatke na trase Trumpovho sprievodu do luxusného hotela na nábreží, kde bude americký prezident s manželkou Melaniou ubytovaný, obklopili desiatky policajtov, píše agentúra AP.Fanúšikovia Trumpa, z nich viacerí z protiimigračnej strany Skutoční Fíni, uviedli, že chceli preukázať americkému lídrovi podporu v krajine, kde mnohí ľudia kritizovali jeho politiku. Účastníci demonštrácie prišli s vlajkami USA a čiapkami s Trumpovým heslom "Make America Great Again" (Urobme Ameriku znova veľkou). Z druhej strany ulice bolo sporadicky počuť prejavy nesúhlasu.Trump a jeho manželka zamávali priaznivcom, z ktorých dvaja držali transparent s nápisom "Boh žehnaj D & M Trumpovcom".