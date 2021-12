Taliansko sprísňuje podmienky vstupu na podujatia v krajine, výhodu budú mať najmä zaočkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - S platnosťou od pondelka 6. decembra sa v Taliansku bude na všetky kultúrne a spoločenské podujatia vyžadovať len takzvaný zosilnený COVID certifikát Európskej únie (EÚ), ktorý bude potvrdzovať výlučne zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Zosilnený certifikát bude nutný pri vstupe na všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia v krajine, taktiež na vstupy do múzeí, reštaurácií, barov či na diskotéky. Opatrenie potrvá do 15. januára 2022. „Ak máte certifikát, ktorý potvrdzuje očkovanie alebo prekonanie COVID-19, nie je potrebné si sťahovať nový,“ upozorňuje rezort zahraničia.Štandardný COVID certifikát EÚ, ktorý potvrdzuje očkovanie, prekonanie COVID-19 alebo negatívny výsledok testu umožní len ubytovanie v hoteli a stravovanie len v hoteli, cestovanie po železnici a v miestnej verejnej doprave. „Opatrenie sa nevzťahuje na deti do 12 rokov. Tieto opatrenia budú platiť vo všetkých talianskych regiónoch,“ uzatvára MZVEZ SR.