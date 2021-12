Konzílium odborníkov odporúča vláde predĺženie lockdownu, navrhujú tieto opatrenia

OTP vo vlakoch

Do nemocníc prijímajú viac pacientov

5.12.2021 - Konzílium odborníkov odporúča Vláde SR predĺžiť lockdown o ďalších sedem dní, teda do 16. decembra 2021. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.„Epidemická situácia sa na Slovensku 10 dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Priemerné denné prírastky sa držia nad úrovňou 10-tisíc pozitívnych testov, počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 osciluje okolo úrovne 3 400 a oproti minulému týždňu sa počet úmrtí zvýšil o 38 %," uvádza rezort zdravotníctva.Práve zlepšenie situácie s poklesom nových prípadov bolo podmienkou pre postupné uvoľňovanie opatrení pre osoby, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19, alebo toto ochorenie v posledných 180 dňoch prekonali.Konzílium odborníkov okrem predĺženia lockdownu zároveň odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Zníženie mobility je podľa Konzília odborníkov najúčinnejším krátkodobým nástrojom na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.Nemocnice príjmu podľa rezortu zdravotníctva denne 375 pacientov s ochorením COVID-19, čo je o 25 pacientov viac, než bol denný priemer pred týždňom. Výrazne už rastú príjmy pacientov aj do nemocníc v Trenčianskom, Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.„Dobrou správou je, že rastie záujem o prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V 46. týždni ich bolo podaných viac ako 50-tisíc, 3. dávku dostalo ďalších 95-tisíc ľudí (spolu už 478 945 osôb). Zaočkovanosť dospelej populácie aspoň prvou dávkou vakcíny už dosiahla 58 percent," dodáva rezort.Eliášová zároveň upozorňuje, že práve očkovanie je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. V novembri bolo totiž do nemocníc prijatých 10 300 pacientov, z toho až 8 400 nezaočkovaných.