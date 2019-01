Taliansko údajne pripravuje stiahnutie vojakov z Afganistanu

Na archívnej snímke vlajky členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) vejú počas ceremoniálu na summite NATO v Bruseli 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. januára (TASR) - Taliansko, štvrtý najväčší prispievateľ do misie NATO v Afganistane, pripravuje stiahnutie svojich síl z tejto krajiny v priebehu nadchádzajúcich 12 mesiacov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z talianskeho ministerstva obrany.Podľa zdrojov z rezortu obrany citovaných agentúrou ANSA ministerka obrany Elisabetta Trentaová vyzvala velenie armády, aby "zvážilo začatie plánovania stiahnutia" v 12-mesačnom časovom pláne.Ministra zahraničných vecí Enza Moavera Milanesiho a koaličnú pravicovú Ligu Severu však tieto informácie prekvapili.povedal Moavero Milanesi počas návštevy Jeruzalema.dodal s odkazom na Trentaovú.Zdroje z Ligy Severu uviedli, že v tejto chvíli sa neprijalo žiadne rozhodnutie, ide len o posúdenie možného stiahnutia zo strany zodpovednej ministerky.Trentaová patrí k inej vládnej strane, protisystémovému Hnutiu piatich hviezd (M5S), ktoré je dlhodobo kritické k vysielaniu vojakov do zahraničia.konštatoval na Facebooku jeden z lídrov M5S Alessandro Di Battista.Vojenská misia v Afganistane sa môže stať ďalším zdrojom nezhôd medzi M5S a Ligou Severu, koaličnými partnermi, ktorí už vedú kampaň pred májovými voľbami do Európskemu parlamentu.V misii NATO Rozhodná podpora je v Afganistane do 17.000 vojakov vrátane 8500 z USA, 1300 z Nemecka, 1100 z Británie a 900 z Talianska, pripomína DPA.