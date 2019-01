V. Goranov: Bulharsko by mohlo vstúpiť do eurozóny začiatkom roka 2022

Prívrženci socialistami vedenej vlády držia národnú vlajku počas protestu v Sofii 16. novembra 2013. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Sofia 28. januára (TASR) - Prípravy Bulharska na vstup do eurozóny pokračujú podľa plánu a je možné, že krajina prijme euro už v januári 2022. Povedal to v pondelok bulharský minister financií Vladislav Goranov.V takom prípade by Bulharsko prijalo euro skôr, než predpokladá podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. Ten v polovici januára uviedol, že Bulharsko bude musieť čakať minimálne do polovice roka 2022.Goranov však verí, že Bulharsku umožnia vstup do bankovej únie a mechanizmu výmenných kurzov ERM 2 už toto leto. Ako uviedol, je v tejto veci mierny optimista.Bulharsko, ktoré do EÚ vstúpilo v roku 2007, spĺňa oficiálne kritériá na prijatie jednotnej meny. Na druhej strane je najchudobnejším členom Európskej únie a patrí aj ku krajinám s najvyššou korupciou.Pred získaním povolenia na vstup do ERM 2 a bankovej únie krajina ešte musí preukázať kvalitu svojich bánk. Tie preverí Európska centrálna banka, ktorá výsledky kvality aktív a záťažových testov zverejní v júli.