Taliansko uvoľňuje cestovné obmedzenia, postupne povolí aj cesty do zahraničia

16.5.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansko začne uvoľňovať obmedzenia týkajúce sa cestovania, ktoré zaviedlo v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu. Na základe vyhlásenia, ktoré vláda zverejnila v sobotu ráno, sa obyvatelia budú môcť od pondelka voľne pohybovať v rámci regiónu, kde žijú. Od 3. júna budú môcť cestovať medzi regiónmi, ale aj do a zo zahraničia.Taliansko zaviedlo opatrenia na začiatku marca po tom, ako sa stalo prvou krajinou mimo Ázie, kde sa začal vírus rýchlo šíriť. Zomrelo tam vyše 31-tisíc ľudí, pričom viac obetí majú len USA a Veľká Británia.Vláda oznámila, že aj naďalej je potrebné dodržiavať sociálny odstup vo firmách, ktoré znova otvorili. Školy zostávajú zatvorené a nie je povolené masové zhromažďovanie sa na verejnosti. Od budúceho týždňa budú môcť veriaci chodiť na sväté omše do kostolov, no i tam budú platiť obmedzenia.