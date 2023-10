Taliansko zavedie kontroly na hraniciach so Slovinskom, bojí sa terorizmu

18.10.2023 (SITA.sk) - Talianska vláda v stredu oznámila, že pozastaví platnosť dohody o otvorených hraniciach so susedným Slovinskom. Odôvodnila to zvýšenou hrozbou terorizmu v Európe v dôsledku násilia na Blízkom východe.Vláda premiérky Giorgie Meloni vo vyhlásení uviedla, že protiteroristický výbor ministerstva vnútra skúma situáciu, ktorá „potvrdzuje nevyhnutnosť" posilnenia talianskej hranice. Hraničné kontroly sa začnú 21. októbra a budú trvať 10 dní.Úrady v regióne Furlansko-Júlske Benátky podľa vlády dosiaľ tento rok identifikovali 16-tisíc ľudí, ktorí prišli do Talianska nelegálne cez hranicu so Slovinskom. To je poslednou zastávkou na takzvanej balkánskej migračnej trase. Do Talianska pritom ešte prišlo 140-tisíc migrantov po mori, čo je oproti roku 2022 nárast o 85 percent.