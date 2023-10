Náčelník generálneho štábu varuje pred dlhou vojnou s Hamasom. Druhá strana podľa neho bojuje ako zvieratá

18.10.2023 (SITA.sk) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi v stredu varoval pred dlhou vojnou s palestínskym militantným hnutím Hamas. Ako informuje spravodajský portál CNN, povedal to vojakom počas návštevy leteckej základne Tel Nof.„Nebude to krátke a aj keď budeme musieť kampaň rozšíriť pre prípad, že by sa do nej zapojil ďalší nepriateľ, budeme vedieť, ako to zvládnuť,“ vyjadril sa Halevi. Tiež povedal, že Izrael operuje v súlade so zákonom.„Všetci sme šialení, ale fungujeme rozumne. Vytrvalo bojujeme a zostávame ľuďmi, na rozdiel od druhej strany, ktorá bojuje ako zvieratá," vyhlásil.