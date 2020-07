Taliansko žiada od Európskej komisie, aby zabránila ľudom s Covid-19 pricestovať do únie

Žiadosť o nové preventívne opatrenia

Zrušené lety z Bangladéša

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansko vyzvalo Európsku komisiu (EK), aby zaviedla lepšie a koordinovanejšie opatrenia, ktoré by zabránili pasažierom s koronavírusom pricestovať do Európskej únie. Apel prišiel po tom, čo najmenej 36 z 274 pasažierov letu z Bangladéša malo po prílete do Ríma pozitívne testy.Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza preto navrhol komisii, aby zaviedla "nové dôsledné preventívne opatrenia”.List zaslal v stredu eurokomisárke pre zdravie Stelle Kyriakidesovej a ministrovi zdravotníctva Nemecka, ktoré v súčasnosti drží rotujúce predsedníctvo Európskej únie Ako Speranza napísal, lepšie koordinované opatrenia EÚ by boli "efektívnejšou zárukou cieľa", ktorým je zabrániť rozptyľovaniu nákazy zo zahraničia.Taliansko, ktoré bolo prednedávnom európskym epicentrom pandémie, zrušilo v utorok všetky lety z Bangladéša, odkiaľ prileteli najmenej tri desiatky nakazených. Na výsledky testov ďalších asi 160 pasažierov sa stále čaká.Ďalšiu koncentráciu nákazy spájanú s bangladéšskym pracovníkom registrujú pri Ríme, kde zaznamenali okolo dvanásť prípadov infekcie.