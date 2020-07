USA považuje Čínu za najväčšiu dlhodobú hrozbu, podľa FBI sa chce stať jedinou „superveľmocou“

Čína chce byť svetovou veľmocou

Škodlivé aktivity Číny

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Špionáže a krádeže zo strany Číny predstavujú "najväčšiu dlhodobú hrozbu" pre budúcnosť Spojených štátov. Povedal to šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray. Konanie čínskej vlády pritom označil za škodlivú kampaň zahŕňajúcu mnohé oblasti.Čína sa napríklad začala zameriavať na čínskych občanov žijúcich v zahraničí a núti ich k návratu do vlasti. Pracuje tiež na narušení amerického výskumu týkajúceho sa koronavírusu."Čína sa s nasadením všetkých možných prostriedkov usiluje stať jedinou svetovou superveľmocou," povedal Wray.Šéf FBI informoval o zasahovaní Pekingu do amerických záležitostí v utorok v približne hodinovom prejave vo výskumnom ústave Hudson Institute vo Washingtone.Škodlivé aktivity Číny okrem vyššie spomínaných podľa neho zahŕňajú tiež rozsiahlu ekonomickú špionáž, krádeže peňazí a dát, ilegálne politické aktivity a využívanie korupcie a vydierania za účelom ovplyvňovania americkej politiky.