Taliansky premiér Mario Draghi navrhol svoju rezignáciu, prezident Mattarella ju však odmietol prijať

14.7.2022 (Webnoviny.sk) -„Väčšina národnej jednoty, ktorá udržiavala túto vládu od jej vytvorenia, už neexistuje,“ uviedol Draghi predtým, ako išiel za prezidentom ponúknuť svoju rezignáciu.Taliansky prezident Sergio Mattarella napokon odmietol prijať rezignáciu premiéra Maria Draghiho. Poveril ho, aby zistil, či jeho vláda dokáže v parlamente získať väčšinu. Podľa štátnej televízie by sa Draghi mohol na parlament obrátiť na budúci týždeň, zrejme v stredu.Bolo teda len na prezidentovi, či premiérovu rezignáciu prijme alebo odmietne. Ak sa vládna kríza rýchlo nevyrieši, Mattarella by mohol rozpustiť parlament a otvoriť tak cestu predčasným voľbám. Tie by sa mohli konať už v septembri. Parlamentné voľby by sa pritom v riadnom termíne mali konať na jar.Vláda národnej jednoty na čele s Draghim úraduje od februára 2021.