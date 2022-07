V súvislosti s balíčkom opatrení sa prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na Ústavný súd SR

Pozastavenie účinnosti

Porušené pravidlá

Krúžkovné pre deti

14.7.2022 (Webnoviny.sk) -„Dnes som podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti,“ konštatuje prezidentka.Tvrdí, že nie je proti pomoci rodinám, ale robí to preto, lebo chce, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc, ktorú si môžeme dovoliť, a o ktorej sa rozhodne legitímnym spôsobom so zapojením všetkých, ktorí ju budú musieť nakoniec vo svojich rozpočtoch zaplatiť.Hlava štátu okrem procesných výhrad v podaní uvádza aj hmotnoprávne výhrady a Ústavný súd SR zároveň žiada o pozastavenie účinnosti zákona v prípade, ak nerozhodne do 1. januára 2023.Je presvedčená, že prijatý balíček je protiústavný z troch dôvodov. Celý zákon bol podľa nej prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod.„Som presvedčená, že inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s Ústavou SR, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie,“ vysvetľuje Zuzana Čaputová. Podľa nej je potrebné, aby Ústavný súd SR raz a navždy urobil v tejto téme jasno.Obsahom zákona sa podľa prezidentky porušili ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.„Vzhľadom na finančný objem balíčka je neakceptovateľné prijať ho bez rozpočtového krytia, bez vyčíslenia jeho dopadov a prakticky bez diskusie,“ dodala Čaputová.Prezidentka podľa svojho hovorcu zároveň upozorňuje, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa. Podľa nej je to diskriminačné a trestá dieťa za to, že si jeho rodič neplní povinnosti.Od budúceho roka sa má zaviesť tzv. krúžkovné pre deti v sume 60 eur, prídavok na dieťa sa má zvýšiť na 40 eur a stúpnuť má aj daňový bonus na deti nad 15 rokov veku na 50 eur a na deti do 15 rokov na 100 eur.Zruší sa však jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole.Skončí sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši. Automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima sa ruší aj pri daňovom bonuse.