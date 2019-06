Taliansky premiér varoval pred dôsledkami deficitného pokračovania

Taliansky premiér Giuseppe Conte na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. júna (TASR) - Taliansky premiér Guiseppe Conte varoval pred dôsledkami deficitného pokračovania štátneho rozpočtu, ktoré by mohlo viesť k pádu jeho vlády.uviedol pre noviny Corriere della Sera. Sankčný proces zo strany Európskej komisie sa nesmie konať, lebo ináč Taliansko stratí úverovú dôveryhodnosť a môže vyvolať turbulencie na finančných trhoch.dodal premiér, ktorý je nestraník.Conteho varovanie by malo smerovať predovšetkým proti vicepremiérovi Matteovi Salvinimu z pravicovej Ligy, ktorý signalizoval, že sa nechce riadiť požiadavkami EÚ. Zrejme ho adresoval aj Luigimu Di Maiovi z Hnutia piatich hviezd.Európska komisia navrhla začať konanie proti Taliansku, lebo má vysoký deficit štátneho rozpočtu. S jej návrhom sa musia teraz zaoberať členské štáty eurozóny. Ak by k nemu došlo, Taliansko by mohlo byť postihnuté pokutou niekoľkých miliárd eur.Rím na sklonku vlaňajška niekoľko týždňov diskutoval o zavedení deficitného pokračovania. V decembri sa dohodlo, že sa nezavedie, lebo vláda urobila dostatočné ústupky a zmiernila predpokladanú výšku deficitu rozpočtu na tento rok.