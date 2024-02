Taliansky región Lombardsko zápasí so znečisteným ovzduším, úrady zaviedli prísne antismogové opatrenia

Predpovede počasia netešia

20.2.2024 (SITA.sk) - V talianskom regióne Lombardsko zaviedli prísne antismogové opatrenia pre Miláno a osem okolitých provincií. Je to súčasťou snahy bojovať proti mimoriadne zlému znečisteniu vzduchu.Opatrenia zahŕňajú zákaz činnosti ťažkých motorových vozidiel počas dňa a zavedenie limitov na vykurovanie a priemyselné poľnohospodárske aktivity v daných provinciách.Nedostatok zrážok a vetra zhoršil úrovne znečistenia ovzdušia v Taliansku, obzvlášť na severe v údolí rieky Pád.Časti talianskeho polostrova sú v zime často zasiahnuté obdobiami zlej kvality ovzdušia, a to vďaka kombinácii nízkych zrážok, priemyselných emisií a emisií z vozidiel a pohorí, ktoré zachytávajú smog, pripomína agentúra AP.Regionálna vláda v Lombardsku uviedla, že úroveň tuhých častíc prekračuje povolené hodnoty a predpovede počasia naznačujú, že smog sa v dohľadnej dobe nezmení.Environmentálna skupina Občania za vzduch uviedla, že situácia je vážna a vyžaduje si prísne opatrenia obmedzujúce znečistenie z vozidiel, vykurovania a poľnohospodárskej činnosti.„Súčasné prahové hodnoty znečistenia sú úplne neuspokojivé na ochranu nášho zdravia, to hovorí Svetová zdravotnícka organizácia,“ povedala vedúca kampane Anna Gerometta.Talianska vláda pritom nedávno schválila výnos, ktorý umožňuje niekoľkým severotalianskym regiónom, medzi ktorými sú aj tie najviac znečistené v krajine, odložiť zákaz naftových vozidiel, pretože spotrebitelia a podniky nedokážu rýchlo prejsť na vozidlami s nízkymi alebo nulovými emisiami.Pri utorkovom zavedení protismogových opatrení však predstavitelia Lombardska trvali na tom, že na základe ročných údajov sa situácia celkovo zlepšuje.Lombardský odhadca pre životné prostredie a klímu Giorgio Maione uviedol, že úrovne tuhých častíc za 20 rokov klesli a investície do udržateľných energetických renovácií za posledných päť rokov dosiahli 19 miliárd eur.