Taliansky speleológ uviazol v jaskyni, zachránili ho po dvoch dňoch

Na snímke zo 6. augusta 2018 talianski speleológovia a záchranári zasahujú na mieste, kde 33-ročný Talian Stefano Guarnieri uviazol v jaskyni pod alpským ľadovcom neďaleko severovýchodnej hranice Talianska so Slovinskom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 6. augusta (TASR) - Talianskeho speleológa Stefana Guarniera zachránili po dvoch dňoch, ktoré strávil uviaznutý v jaskyni pod alpským ľadovcom neďaleko severovýchodnej hranice so Slovinskom.Talianska tlačová agentúra ANSA v pondelok napísala, že 33-ročného Guarniera pripútali k nosidlám a vytiahli z jaskyne z hĺbky 200 metrov na povrch. Záchranári však museli najprv vyvŕtať otvor do úbočia hory.Predstavitelia z talianskeho úradu civilnej ochrany uviedli, že speleológ utrpel zranenia, keď v sobotu 4. augusta spadol pri skúmaní jaskyne pod ľadovcom, pričom sa nachádzal v nadmorskej výške približne 2200 metrov. Jeho pád bol dlhý okolo 17 metrov.Ostatní zo skupiny jaskyniarov zalarmovali úrady. Ku Guarnierovi sa potom dostal záchranný tím, zdravotná sestra a lekár, ktorí s ním zostali dovtedy, kým nebol otvor dostatočne veľký na to, aby cezeň prestrčili nosidlá.