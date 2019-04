Talianskym aerolíniám Alitalia zostávajú dva týždne na záchranný plán

Lietadlá talianskej leteckej spoločnosti Alitalia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 15. apríla (TASR) - Napätie v Taliansku v súvislosti s osudom leteckej spoločnosti Alitalia sa každým dňom zvyšuje. Štátna železničná spoločnosť Ferrovie dello Stato (FS), ktorá by mala byť najväčším akcionárom novej Alitalie, má totiž už len dva týždne na predloženie konkrétnej ponuky na prevzatie aerolínií. Odbory cez víkend varovali, že leteckej spoločnosti hrozí "eutanázia" a vyhlásili, že sú pripravené samostatne hľadať záchrancu.Ako uviedla agentúra AFP, FS predložili ponuku na kúpu Alitalie koncom októbra, nechcú však vlastniť viac ako 30 % leteckej spoločnosti. V krátkom čase preto začali rokovať s americkou leteckou spoločnosťou Delta Air Lines a firmou EasyJet, najväčším britským nízkonákladovým prepravcom. Ten ale v marci oznámil, že z rozhovorov odstupuje.Delta má záujem len o 15-percentný podiel a ďalších 15 % by mal podľa talianskych médií vlastniť štát. Ešte stále zostáva 40-percentný podiel, na ktorý sa zatiaľ nepodarilo zohnať partnera. Záväznú ponuku je pritom potrebné predložiť do 30. apríla. Pôvodný termín bol koniec marca, firme FS sa ale podarilo dosiahnuť predĺženie termínu.Podľa médií je Delta v kontakte s čínskou spoločnosťou China Eastern a kontaktovala sa aj s firmou Atlantia. Pre vládu je však Atlantia nepredstaviteľný partner, keďže s touto firmou sa v minulom období dostala do ostrého sporu. Atlantia je totiž vlastníkom firmy Autostrade, ktorá prevádzkovala most v Janove. Ten sa v auguste minulého roka zrútil, pričom v jeho troskách zahynulo vyše 40 ľudí.Ak by možnosť prevzatia zo strany FS zlyhala, záujem prejavila nemecká letecká spoločnosť Lufthansa, vylúčila však akúkoľvek dohodu, v rámci ktorej by medzi vlastníkmi Alitalie figuroval štát. Navyše sa v takom prípade očakáva, že dôjde k zrušeniu veľkého počtu pracovných miest. Alitalia zamestnáva vyše 11.000 ľudí.Odborové organizácie pilotov a palubného personálu v rámci Alitalie v sobotu (13. 4.) varovali, že situácia sa zanedlho ešte zhorší, keďže do 30. júna je potrebné splatiť štátnu pomoc vo výške 900 miliónov eur. V tejto súvislosti uviedli, že