Taliban oznámil, že oficiálne rokoval s predstaviteľkou USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 28. júla (TASR) - Afganské povstalecké hnutie Taliban v rámci predbežnej diskusie o plánoch na budúce mierové rokovania viedlo už prvé priame rozhovory s predstaviteľom Spojených štátov.Agentúre AP to v sobotu povedal nemenovaný vysokopostavený člen Talibanu. Tohtotýždňové stretnutie talibov s americkou zástupkyňou pre južnú Áziu Alice Wellsovou bolo podľa neho pokusom o naštartovanie rokovaní, ktorých výsledkom by malo byť ukončenie doposiaľ najdlhšej vojenskej angažovanosti Spojených štátov.Či sa však takáto schôdzka s Talibanom naozaj uskutočnila, predstavitelia USA zatiaľ ani nepotvrdili, ani nevyvrátili. Je však známe, že talibovia už dlhší čas požadujú priame rokovania s Washingtonom.Spojené štáty a spojenecké sily Severoatlantickej aliancie ukončili svoju bojovú misiu v Afganistane oficiálne v roku 2014. V krajine je však aktuálne v rámci misie NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support) umiestnených približne 14.000 amerických vojakov.Ich úlohou je poskytovať výcvik, poradenstvo a podporu afganským silám, no tiež vykonávať protiteroristické operácie proti teroristickým skupinám al-Káida a Islamský štát (IS).