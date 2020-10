Tampa Bay oslavovala víťazstvo na štadióne aj na vode. Killorn a Stamkos vyvádzali na skútri (video)

Hokejisti oslavovali na člnoch a skútroch

Mentálny triumf v ťažkých časoch pandémie

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Šiesteho marca videli fanúšikovia tímu Tampa Bay Lightning naposledy svojich miláčikov naživo v akcii v uplynulom súťažnom ročníku NHL. Vtedy zvíťazili doma nad Montrealom 4:0 a nič nenasvedčovalo dlhej pauze bez hokeja v tomto floridskom meste.Lenže 12. marca sa pre pandémiu koronavírusu prerušila NHL a jej letný augustový reštart znamenal pokračovanie v špeciálnom play-off režime bez divákov vo dvoch "izolovaných" kanadských mestách Toronte a Edmontone.Hokejisti Tampy Bay aj so slovenským obrancom Erikom Černákom však urobili všetko preto, aby sa so svojimi fanúšikmi ešte raz stretli. Získali slávny Stanleyho pohár a v stredu 30. septembra nadišla chvíľa, keď sa s ním ukázali svojim najvernejším podporovateľom.Mesto Tampa Bay pre nich pripravilo dve verejné akcie, ktoré sa konali za dodržania hygienických podmienok v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Najprv to bola prehliadka šampiónov na vode v prístave. Po rieke Hillsborough sa preháňali na člnoch či vodných skútroch. Jednu z dvojíc tvorili Alex Killorn a kapitán Steven Stamkos a so sebou niesli aj Stanleyho pohár. Neskôr ho odovzdali inej dvojici a pripíjali si šampanským."Bola to šialená jazda, rovnako ako celá sezóna. Najväčší rozruch nastal vtedy, keď sme sa tam objavili s víťaznou trofejou. Verím, že si to fanúšikovia s nami poriadne vychutnajú. Neboli s nami v ´bubline´, ale na diaľku sme cítili ich podporu," povedal Killorn pre portál NHL."Oslavu na člnoch sme mali asi ako prví v histórii. Skvele sme si to užili a navždy si to budeme pamätať," skonštatoval Stamkos.Neskôr sa fanúšikovia aj hráči presunuli na 65-tisícový štadión Raymonda Jamesa, kde hráva svoje zápasy tím amerického futbalu Tampa Bay Buccaneers . Účasť však povolili len 15 000 ľuďom.Fanúšikom premietali videá z úspešnej cesty ich miláčikov za druhým Stanley Cupom v klubovej histórii. Vstup bol voľný, ale od ľudí sa vyžadovalo, aby si prevzali lístky a sedeli najviac v skupinkách po šiestich.Víťaznému tímu aj jeho fanúšikom sa prihovoril majiteľ Lightning Jeff Vinik. Jeho slová dojali prítomných: "Toto nebolo len obyčajné víťazstvo v Stanley Cupe. Bol to mentálny triumf nad všetkým, čo treba prekonávať v týchto ťažkých časoch COVIDU-19. Obrovská vďaka patrí nielen hráčom a realizačnému tímu, ale aj ich rodinám a blízkym, ktorí museli bez nich vydržať dlhé dni odlúčenia. Neviem, či my ostatní vôbec dokážeme oceniť, aké to bolo v skutočnosti náročné," dodal Vinik.