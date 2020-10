Messi chce ukončiť nezhody s FC Barcelona, ospravedlnil sa za kritiku a volá po zjednotení

Skritizoval skoro všetkých

Gól v úvode sezóny

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ešte nedávno argentínsky futbalista Lionel Messi vyhlasoval, že svoju budúcnosť už nespája s pôsobením v FC Barcelona a z klubu chce čo najskôr odísť. Napokon miestny futbalový klenot pristal na dodržanie zmluvy do konca sezóny 2020/2021.Tridsaťtriročný Argentínčan hovorí o tom, že všetky spory hádže za hlavu a volá po znovuzjednotení s klubom aj jeho fanúšikmi."Budeme silnejší len vtedy, keď všetci potiahnu za jeden povraz. Chcem ukončiť všetky nezhody. Musíme sa zjednotiť a veriť, že to najlepšie v klube nás ešte len čaká," uviedol Messi v rozhovore pre španielsky denník Sport.Messi sa ospravedlnil za kritiku, ktorú adresoval na konci minulej sezóny spoluhráčom, funkcionárom aj fanúšikom katalánskeho veľkoklubu, kde prežil zväčša veľmi úspešných 20 rokov futbalového života.Priznal, že bol vtedy veľmi rozladený z výsledkov aj hry svojho mužstva, ktoré neobhájilo titul v La Lige a v Lige majstrov vo štvrťfinále utŕžilo debakel od neskoršieho šampióna Bayernu Mníchov "Ak som urobil chyby alebo niekoho urazil, preberám za to zodpovednosť. Robil som to však s dobrým úmyslom, aby sme boli lepší a silnejší," dodal Messi.Messi strelil jeden zo štyroch gólov FCB v úvodnom vystúpení v novom ročníku La Ligy, v ktorom jeho tím už pod vedením nového trénera Ronalda Koemana zdolal Villarreal 4:0.Už vo štvrtok čaká na Kataláncov druhý zápas novej sezóny v najvyššej domácej súťaži proti Celte Vigo.