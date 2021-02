Tampa Bay s Černákom nasúkala „predátorom“ za dva dni 10 gólov, Sekera vynechal už piaty zápas (video)

Sergačev hviezdou zápasu





Sekera živil šancu

Dallas prehral po predĺžení





10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti tímu Tampa Bay Lightning zatiaľ nenechávajú nikoho na pochybách, že Stanleyho pohár je na správnej adrese. Utorkové suverénne víťazstvo 6:1 nad Nashvillom je pre zverencov Jona Coopera šieste v neprerušenej sérii a celkovo deviate v jedenástom zápase tejto sezóny.Za dva dni Lightning nasúkali do siete Predators 10 gólov a v hodnotení celej súťaže sú na druhom mieste za hráčmi Toronta . Tí však odohrali o dva zápasy viac."Táto partia hráčov vie ako víťaziť. V akejkoľvek situácii sme sa ocitli, vedeli sme si poradiť. Nashville vyrukoval s fyzickou hrou, ale vyrovnali sme sa s tým. Vieme ako si počínať v nerovnovážnom stave aj proti napádaniu súpera," pochválil svojich spoluhráčov kapitán Tampy Bay Steven Stamkos na webe NHL.Práve on strelil počas dvoch dní do siete Nashvillu tri góly. V utorok sa s bilanciou 2+1 stal druhou hviezdou zápasu. Tou prvou bol ruský obranca Michail Sergačev , autor troch gólových asistencií. Slovák Erik Černák tentoraz nebodoval, ale pripísal si dve zablokované strely. Celkovo odohral 20:45 min a z toho 4:38 min v oslabení, najviac z celého tímu "bleskov".Stamkos pochválil útočnú aj defenzívnu činnosť tímu. "Vieme, že v tejto sezóne sa musíme zaobísť bez Nikitu Kučerova a prispôsobujeme tomu našu hru. V útoku máme potrebný balans vo všetkých formáciách a v obrane pracujeme aj na najmenších detailoch. Ak sa to spojí a funguje to, finálny produkt je výborný," dodal Stamkos. Andrej Sekera živil šancu, že sa po 10 dňoch objaví v zostave Dallasu v súboji so Chicagom , ale nakoniec sa tak nestalo. Skúsený 34-ročný bek predtým strávil vyše týždeň v karanténe v Raleighu v Severnej Karolíne, kde uviazol po zápase s Carolinou 30. 1. vzhľadom na prísny zdravotný protokol ohľadne ochorenia COVID-19. Celkovo vynechal už piaty zápas za sebou.Sekerov fínsky spoluhráč Roope Hintz v utorok skóroval už v 5. min zápasu, ale Dallas napokon prehral so Chicagom 1:2 po predĺžení. Rozhodnutie padlo v 63. min z hokejky švajčiarskeho útočníka Piusa Sutera. "Najprv som nevedel, či to vôbec bol gól. Počul som len zvuk žŕdky. Potom však spoluhráč Brandon Hagel začal kričať a vydýchol som si," poznamenal Pius Suter po svojom piatom zásahu v sezóne.Asistenciu si pri ňom pripísal aj brankár Lankinen. Stal sa 42. gólmanom v histórii NHL, ktorý asistoval pri víťaznom góle. Hráči Chicaga vyhrali tretí zápas v sérii a zásluhou 34 zákrokov skvelého Lankinena. Obrancovia Duncan Keith a Calvin de Haan spolu zablokovali až 11 striel súperových hráčov.