Australian Open: Schmiedlová nestačila v 2. kole dvojhry na Jabeurovú

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová prehrala v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne s nasadenou dvadsaťsedmičkou Ons Jabeurovou 3:6, 2:6. Slovensko tak už nemá v Austrálii zastúpenie vo dvojhre.





ženy - dvojhra - 2. kolo:



Ons Jabeurová (Tun.-27) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:3, 6:2

Slovenská dvojka sa s Tunisankou stretla na okruhu premiérovo a v úvode s ňou hrala vyrovnanú partiu. Prvýkrát sa Jabeurová dostala k brejkbalu v piatej hre prvého setu, no Schmiedlová gem uhrala. Nepodarilo sa jej to až v siedmej hre, v ktorej Tunisanka využila prvý brejkbal. Slovenka si potom neudržala ani nasledujúce podanie a prehrala prvý set 3:6, keď Jabeurová premenila hneď svoj prvý setbal.V tretej hre druhého setu sa Schmiedlová dostala prvýkrát v zápase k brejkbalu, no nevyužila ho a ihneď v ďalšej hre podanie stratila. V piatej hre mala jednu šancu na rebrejk, no ani tú sa jej nepodarilo zužitkovať. Tunisanka ešte raz prelomila podanie súperky v záverečnom geme zápasu a využila hneď prvý mečbal v zápase.Schmiedlová neprekonala prah 2. kola ani na tretí pokus. V rovnakej fáze turnaja skončila aj v rokoch 2014 a 2015.