Tampa je krok od postupu do 2. kola bojov o Stanleyho pohár, Černák si pripísal dve asistencie (video)

Černák odohral vydarený zápas

Kučerov vynechal základnú časť

Sedem využitých presiloviek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Erik Černák sa dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Tampy Bay nad Floridou 6:2 vo štvrtom zápase 1. kola play-off bojov o hokejový Stanleyho pohár.Obhajca celkového triumfu vedie v sérii 3:1 a postup do druhého kola môže spečatiť už v pondelok na ľade Floridy.Černák asistoval pri prvom góle zápasu v podaní Anthonyho Cirelliho v 3. min a neskôr aj v 17. min pri zásahu Ondřeja Paláta na 3:1.Černák vo vydarenom zápase odohral 19:06 min a okrem dvoch asistencií si pripísal tri strely na bránku, tri bodyčeky, jeden blok, dve trestné minúty aj dva plusové body.Prvou hviezdou sa stal ruský útočník Nikita Kučerov , autor gólu a troch asistencií. Zápas sa hral pred takmer 10 000 divákmi v Amalie Arene v Tampe a hviezdny Rus ho napokon nedohral.V polovici tretej tretiny dostal úder na ľavé koleno od útočníka Floridy Anthonyho Duclaira, ktorý dostal iba menší dvojminútový trest. Pri odchode z ľadu si dával pozor, aby koleno úplne nezaťažil.Kučerov predtým vynechal celú základnú časť ročníka 2021, keďže v závere decembra 2020 mu operovali bedro. V štyroch zápasoch 1. kola play-off už stihol nazbierať 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií."Pozrieme si zo záznamu, čo sa stalo, ale takúto špinavú hru nechceme a nebudeme tolerovať," komentoval zákrok na Kučerova líder obrany Tampy Bay Victor Hedman "Je znepokojujúce, keď vidíte spoluhráča padnúť na ľad a potom odísť do šatne. Neviem presne, čo sa stalo, ale chlapi v našom tíme nezvyknú len tak odísť zo zápasu, pokiaľ naozaj necítia bolesť," skonštatoval útočník Alex Killorn , ktorý sa v sobotu blysol dvoma gólmi a dvoma asistenciami."Nikita Kučerov je rozdielový hráč najmä v presilovkách. On je presne ten, kto dostáva na vyššiu úroveň hráčov okolo seba a tým aj celé mužstvo," doplnil Killorn.Tampa Bay dosiaľ využila sedem z pätnástich presiloviek v štyroch zápasoch série proti Floride, v sobotu z toho boli dva góly."Sú nebezpeční, dokonca veľmi nebezpeční. Majú obrovskú kvalitu a hráčov, ktorí to v presilovkách vedia zakončiť. Jednoznačne sa musíme zlepšiť v bránení presiloviek a celkovo v disciplíne," poznamenal tréner Floridy Joel Quenneville.