Fanúšikova Crvenej zvezdy bujaro oslavovali majstrovský titul a demolovali centrum Belehradu

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko desiatok zranených a viac než stovku zatknutých fanúšikov si vyžiadali bujaré oslavy titulu Crvenej zvezdy Belehrad v najvyššej srbskej futbalovej súťaži.Fanúšikovia CZ Belehrad v sobotu večer najprv spustili ohňostroj z mostov a brehov rieky Sávy v centre Belehradu a potom sa vydali na pochod centrom mesta, kde sa nachádza viacero populárnych reštaurácií.Ich zákazníci prepadli panike alebo sa zamkli vo vnútri, keď fanúšikovia demolovali stoličky a stoly, rozbíjali okná a vyzývali na konfrontáciu ochrankárov, o ktorých tvrdili, že sú priaznivcami konkurenčného klubu Partizan Belehrad.Rozhorčený srbský minister vnútra Aleksandar Vulin pre televíziu RTS uviedol, že bolo zatknutých asi 130 fanúšikov."Toto už viac nebudeme tolerovať. Táto ľudská spodina robí hanbu nášmu mestu. Crvena zvezda a jej fanúšikovia musia byť tvrdo potrestaní," vyhlásil Vulin.Tradičné hromadné oslavy majstrovského titulu v Belehrade boli ohlásené vopred a úrady ich povolili aj napriek všeobecne platným reštrikciám v súvislosti s pandémiou koronavírusu.Srbsko v minulosti neraz tolerovalo výtržníctvo futbalových fanúšikov, ktoré často vyústilo do násilia a výbuchov nacionalizmu.Po návrate nacionalistov k moci pred deviatimi rokmi bolo na provládnych zhromaždeniach v Belehrade často vidieť priaznivcov krajnej pravice z radov futbalových fanúšikov, ktorí presadzovali nacionalistickú politickú agendu.Chuligánom bolo dokonca umožnené pokračovať v nelegálnych obchodných činnostiach. To sa však v poslednom čase zmenilo.Od februára tohto roku bolo zatknutých niekoľko členov radikálnej fanúšikovskej skupiny Partizan. Boli obvinení z vraždy, únosu aj obchodovania s drogami.Srbská najvyššia futbalová súťaž sa skončila už pred štyrmi dňami a tím CZ Belehrad si vybojoval titul s náskokom 13 bodov pred veľkým mestským rivalom Partizanom.Crvena zvezda si vybojovala účasť v predkole Ligy majstrov. Partizan si zahrá kvalifikáciu do novej Konferenčnej ligy rovnako ako FK Čukarički a Vojvodina Nový Sad.