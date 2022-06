Tampa má na dosah tretie finále Stanleyho pohára za sebou, otočiť sériu však dokážu aj Rangers

Tampa vie využívať mečbaly

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning aj so slovenským obrancom Erikom Černákom budú mať v sobotňajšom šiestom dueli finále Východnej konferencie zámorskej NHL šancu zavŕšiť obrat v sérii proti New Yorku Rangers z 0:2 na 4:2 na zápasy a postúpiť do svojho tretieho finále Stanleyho pohára za sebou."Blesky" sa pokúsia zvíťaziť v 11. sérii play-off bez prerušenia a stať sa prvým tímom v lige po 40 rokoch s majstrovským hetrikom. Naposledy sa to podarilo New Yorku Islanders v roku 1982."Jazdci" si budú chcieť vynútiť rozhodujúci zápas číslo 7, ktorý by sa hral v Madison Square Garden."Očakávame, že podajú svoj najlepší výkon v play-off, ale my musíme urobiť to isté. Doposiaľ sa nám darilo využívať postupové mečbaly a teraz máme opäť takúto šancu doma. To však neznamená, že k tomu pristúpime ľahostajne. Musíme predviesť taký výkon ako v predošlých zápasoch," vyzýva obranca Tampy Victor Hedman , citoval ho oficiálny web profiligy."Všetci vieme, že najťažšie je zaznamenať to štvrté víťazstvo. Musíme to však brať len ako ďalší zápas," myslí si Pat Maroon "Vieme, o čo hráme a nikdy nepoľavujeme. Ak to urobíme, taký dobrý tím ako New York to využije. Nesmieme dať nohu dolu z plynu," varuje Nick Paul "Ak ste takto ďaleko v play-off, museli ste mať aj nejaké šťastie. Mali sme obdobia, keď sa nám nedarilo, ale prešli sme si tým, nemôžete zvíťaziť vždy. Títo hráči sú nastavení tak, že nemenia svoj herný štýl. Snažíme sa hrať až do konca a šťastie hrá teraz v náš prospech. Nezáleží nám na tom, koľko zápasov na to budeme potrebovať, chceme hlavne postúpiť. Teraz budeme mať na to skvelú príležitosť. Nemôžeme ich však podceniť. Ak nepodáme svoj najlepší výkon, budeme mať problém, lebo viem, že oni ho podajú," vyhlásil tréner floridského tímu Jon Cooper "Jazdci" zvíťazili v tohtoročnom play-off vo všetkých piatich zápasoch, v ktorých čelili vyradeniu. V prvom kole otočili stav série proti Pittsburghu Penguins z 1:3 na 4:3, v druhom kole zvrátili stav série proti Caroline Hurricanes z 0:2 aj 2:3 na zápasy."Prehrávali sme 2:3 na zápasy zatiaľ v každej sérii tohto play-off, takže sa opäť budeme musieť viac snažiť. My však veríme, že to dokážeme znova otočiť. V tejto naozaj vyrovnanej sérii sme doposiaľ hrali celkom dobre. Musíme zabrať najmä v závere zápasu a rozhodnúť ho vo svoj prospech. Zomkneme sa," povedal útočník Andrew Copp Jacob Trouba si tiež nemyslí, že by Rangers boli v sérii proti úradujúcim šampiónom horší."Nemyslím si, že by sme v ostatných zápasoch nemali šance. Mohli sme v nich uspieť. Aj keď to teraz bolí, stále môžeme prísť do Tampy a zvíťaziť," uviedol skúsený obranca.Tréner Gerard Gallant vie, že jeho zverencov nečaká nič jednoduché: "Bude to bitka. Sú dobrí, a preto sú úradujúcimi víťazmi Stanleyho pohára. Budeme musieť podať náš najlepší výkon a zvíťaziť, aby sme ešte mali šancu zabojovať o postup v siedmom zápase na domácom ľade."Historická bilancia hovorí pred šiestym duelom série v prospech Tampy Bay. Tímy, ktoré viedli v sérii play-off 3:2 na zápasy, postúpili doposiaľ v 78,6 percentách prípadov, v konferenčnom finále až v 81,4 percentách.Ak "Bolts" zvládnu sobotňajšie domáce stretnutie, zabojujú o svoj tretí Stanlyeho pohár za sebou proti Coloradu Avalanche