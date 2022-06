Gareth Bale po deviatich sezónach končí v Reale Madrid. Do Getafe nejde, pred MS v Katare však chce byť vo forme

S Realom získal 19 trofejí

Wales je na MS po desaťročiach

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Waleský futbalový útočník Gareth Bale na konci tohoto mesiaca oficiálne ukončí svoje deväťročné pôsobenie v španielskom klube Real Madrid a stane sa voľným hráčom.Tridsaťdvaročný päťnásobný víťaz Ligy majstrov sa nedávno spájal s prestupom do Getafe, no podľa jeho vlastných slov v mužstve z predmestia hlavného mesta Španielska hrať nebude."Nepôjdem do Getafe, to je isté," povedal kapitán reprezentácie Walesu. Baleove služby vraj ponúkli prezidentovi Getafe Ángelovi Torresovi hráčovi zástupcovia, ktorí to neskôr popreli.Rodák z Cardiffu bol členom "bieleho baletu" od leta 2013 s prestávkou v sezóne 2020/2021, keď hosťoval v anglickom tíme Tottenham Hotspur . Tam pôsobil aj v rokoch 2007 až 2013 pred odchodom do Madridu.V Reale sa podieľal na zisku 19 trofejí, okrem piatich úspechov v Lige majstrov aj na troch tituloch v La Lige a štyroch na MS klubov.V ostatných rokoch čelil kritike za to, že jeho prioritou je údajne národný tím a v klube dlhodobo nepredvádza požadované výkony.Wales postúpil na MS 2022 v Katare vďaka triumfu 1:0 nad Ukrajinou vo finále baráže a zahrá si na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1958.Bale chce byť na turnaji vo forme, a preto si potrebuje nájsť nový tím: "Teraz mám dostatok času na dovolenku a na to, aby som rozhodol o svojej budúcnosti. Majstrovstvá sveta to určite ovplyvnia. Chcem pravidelne hrávať, aby som bol pred šampionátom v čo najlepšej forme. Keď opäť začnem hrávať, moje telo zosilnie a budem na tom lepšie. Je veľmi náročné nájsť správny rytmus a zostať zdravý, keď nejaký čas hrávate a potom ste mimo zostavy."