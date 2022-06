Tampa prehrala s Rangers aj druhý zápas, Černák bol vylúčený a mal aj jednu mínusku (video)

4.6.2022 (Webnoviny.sk) - V zámorí v piatok pokračovala vyraďovacia časť profiligy, obhajca Stanleyho pohára tím Tampa Bay Lightning prehral aj druhý duel na ľade New Yorku Rangers (2:3) a v sérii hranej na štyri triumfy prehráva už 0:2 na zápasy.V slávnej Madison Square Garden síce viedli hostia zásahom Nikitu Kučerova , ale góly K'Andreho Millera, Kaapa Kakka a Miku Zibanejada zariadili "jazdcom" náskok, ktorý potom už len skorigoval Nicholas Paul. Slovenský obranca Erik Černák z organizácie Lightning absolvoval 16:50 min, pripísal si jednu mínusku, dve strely na bránku a jeden menší trest za hrubosť."Myslím si, že sme spravili kus dobrej práce, keďže najmä v prvých dvoch tretinách sme súpera eliminovali. Nespravili sme príliš veľa chýb, v strednom pásme a pri prechode do útočnej tretiny nám to šlo. A keď sme to potrebovali, od brankára prišli vynikajúce zákroky," zhodnotil domáci obranca Adam Fox podľa oficiálneho webu profiligy. Séria sa teraz z New Yorku sťahuje na Floridu, kde sa uskutočnia súboje v nedeľu a v utorok.