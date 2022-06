Zdeno Chára bol medzi tromi finalistami, ale Mastertonovu trofej nezískal

Rekordér medzi obrancami NHL

Držiteľ Norrisovej trofeje

4.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára nezískal Mastertonovu trofej za sezónu 2021/2022 v zámorskej NHL . Tú každoročne udeľujú hráčovi, ktorý najlepšie zosobňuje vytrvalosť, športového ducha a oddanosť k hokeju.Štyridsaťpäťročný Trenčan síce bol medzi triom finalistov, no získal ju kanadský brankár Carey Price Montrealu Canadiens . Okrem nich bol v užšom výbere aj americký útočník Kevin Hayes z Philadelphie Flyers Štyridsaťpäťročný Chára bol v jeho 24. sezóne v kariére najstarším hráčom profiligy. Stal sa historickým rekordérom medzi obrancami NHL v počte odohraných zápasov, keď 24. februára nastúpil na svoj 1 652. duel základnej časti.V 72 stretnutiach v drese "ostrovanov" nazbieral 14 kanadských bodov za dva góly a 12 asistencií, pričom v priemere odohral 18:44 min na zápas. Na konto si pripísal aj osem plusových bodov, 85 trestných minút, 125 bodyčekov a 90 zblokovaných striel. Absolvoval tiež päť pästných súbojov s protihráčmi.Víťaz Stanleyho pohára ako kapitán Bostonu Bruins v roku 2011 a držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu súťaže z roku 2009 bol do záverečnej nominácie na Mastertonovu trofej prvýkrát v kariére.Carey Price sa do diania v NHL vrátil po operácii kolena a v októbri sa stal tiež súčasťou asistenčného programu pre hráčov určeného na boj s užívaním návykových látok. Vo svojej ďakovnej reči spomenul aj Cháru."V prvom rade musím vyzdvihnúť mojich dvoch protikandidátov, Big Z (Chára, pozn.) aj Kevina, ale aj hráčov nominovaných z každého klubu za ich odolnosť a oddanosť v hokeji aj osobnom živote," poznamenal kanadský brankár.