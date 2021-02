Tampa s Černákom zdolala Carolinu 3:0, z triumfu sa tešil aj Sekera (video)

Zneškodnil 25 striel

Dallas ukončil sériu prehier

Toronto kraľuje









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - V siedmich stredajších dueloch zámorskej hokejovej NHL sa predstavili dvaja Slováci a obaja sa tešili z víťazstiev svojich tímov 3:0, šlo o finalistov play-off z ostatnej sezóny.Obranca Andrej Sekera Dallasu Stars pri zisku dvoch bodov "hviezd" na ľade Floridy Panthers nebodoval a odohral 19:05 min, bez bodu bol aj Erik Černák Tampy Bay Lightning pri domácom úspechu nad Carolinou Hurricanes a na ľade strávil 21:36 min. "Blesky" sa v tabuľke Centrálnej divízie dostali na druhú priečku pred Chicago aj Carolinu a na vedúcu Floridu strácajú už len bod.Brankár Andrej Vasilevskij v stredu zneškodnil všetkých 25 striel hokejistov Caroliny a na jeho konto pribudlo už 22. čisté konto v NHL v kariére. Aj hosťujúci gólman Alex Nedeljkovic mal 25 zákrokov, no v jeho bránke skončili tri puky domácich."V dnešnom zápase chalani predviedli výborný výkon a počas prvých dvoch tretín som nemal príliš veľa práce. V tretej nás Carolina zatlačila, ale v defenzíve sme hrali výborne. Viedli sme však o dva góly a to nám stačilo na víťazstvo," poznamenal po súboji brankár Vasilevskij podľa webu NHL.com.Dallasu sa v stredu podarilo ukončiť sériu šiestich prehier, keď neskutočných 43 úspešných zákrokov zaznamenal ruský gólman Anton Chudobin. Stars si vo februári 2021 pripísali len druhý triumf."Počas kariéry som absolvoval mnoho dobrých aj zlých zápasov. Toto bol jeden z tých najvydarenejších. Na to však príliš nepozerám, najviac ma zaujímajú tímové víťazstvá," prezradil Chudobin. Andrej Sekera síce v tomto stretnutí nebodoval, ale na jeho konte zostali tri zblokované strely a jedna "pluska".Hokejisti Toronta si upevnili pozíciu lídra celej NHL, v ktorej kraľujú so ziskom 32 bodov a majú o šesť bodov viac ako Edmonton Oilers či Florida Panthers. Maple Leafs v stredu zdolali Calgary Flames 2:1 po predĺžení, druhý bod im v extra päťminútovke zabezpečil William Nylander, ktorý bol predtým aj jediným úspešným strelcom domácich v riadnom hracom čase.V aktuálnej sezóne to boli jeho zásahy s číslami šesť a sedem, v minulom ročníku zaznamenal 31 gólov a 68 súbojoch. "Uvedomujem si, že zatiaľ zaostávam za svojimi číslami z vlaňajška. Viem, že to dokážem aj lepšie," priznal švédsky útočník.