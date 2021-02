Real porazil oslabenú Atalantu až v závere, Manchester City nezaváhal proti Mönchengladbachu (video)

Červená karta

Musia zvíťaziť v Madride

Koncovky musia zlepšiť

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po stredajších prvých zápasoch osemfinále play-off futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 sú bližšie k postupu medzi okteto najlepších tímov na "starom kontinente" španielsky Real Madrid a anglický Manchester City . Obe tieto mužstvá totiž zvíťazili vonku a pred sebou majú domáce odvety naplánované na 16. marca."Biely balet" uspel na pôde talianskej Atalanty Bergamo , keď gólom francúzskeho obrancu Ferlanda Mendyho z 86. minúty triumfoval tesne 1:0. "The Citizens" majú pred odvetou pohodlnejší náskok, keďže v Budapešti zdolali nemeckú Borussiu Mönchengladbach 2:0 presnými zásahmi Bernarda Silvu z prvého a Gabriela Jesusa z druhého polčasu.Duel v talianskom Bergame výrazne ovplyvnila 17. minúta, v ktorej domáci stredopoliar Remo Freuler fauloval pred pokutový územím hosťujúceho Mendyho a dostal za to červenú kartu, Atalanta tak dohrávala len s desiatimi hráčmi. Real maj aj zásluhou tohto okamihu územnú prevahu, ktorú však korunoval len jedným gólom, do streleckej listiny sa zapísal tesne pred koncom spomenutý Mendy. Madridčania síce súpera prestrieľali, ale len štyri z ich osemnástich pokusov mierili medzi tri žrde. Domáci počas celého duelu ani raz nevyslali loptu do priestoru bránky."Atalanta je na tom fyzicky mimoriadne dobre, v defenzíve dnes previedla vynikajúci výkon. Dosiahli sme pred odvetou dobrý výsledok a to je najdôležitejšie," povedal po súboji kouč hostí Zinedine Zidane podľa webu UEFA.com. Domáci kormidelník Gian Piero Gasperini má pred odvetou jasno: "Musíme len zvíťaziť v Madride. Matematika je jednoduchá, máme len jednu možnosť - víťazstvo."Súboj medzi Mönchengladbachom a Manchestrom City sa nehral na domácom štadióne Borussie, ale na neutrálnej pôde v Maďarsku. Dôvodom sú opatrenia namierené proti šíreniu koronavírusu, ktoré by Angličanom znemožnili pricestovať do Nemecka bez nutnosti dlhšej karantény. Hostia boli v tomto súboji favoritom a túto úlohu potvrdili územnou prevahou aj dvoma strelenými gólmi."Celkovo som s výkonom spokojný. Kontrolovali sme zápas a dostávali sme sa do šancí. Mohli sme však byť ešte efektívnejší v koncovke, najmä v situáciách zoči-voči brankárovi. Toto musíme zlepšiť," zhodnotil tréner víťazov Pep Guardiola.Kouč Mönchengladbachu Marco Rose vie, že v odvete čaká jeho zverencov náročná úloha, ak ešte chcú zabojovať o štvrťfinálovú miestenku. "V prvom rade musíme držať spolu a kráčať so vztýčenými hlavami. Pred súbojom v Manchestri musíme zostať pozitívne naladení. V Budapešti sme hrali proti mimoriadne kvalitnému súperovi, ale bojovali sme statočne. Je mimoriadne náročné zastaviť tím City v tejto skvelej forme. V obrane sme hrali relatívne dobre," poznamenal Rose.