Taraba a Danko našli zhodu, strana Život-NS ako prvá dostane miesta na kandidátke SNS (video)

12.4.2023 (SITA.sk) - Tomáš Taraba a jeho strana Život – Národná strana (Život-NS) ako prví dostanú miesta na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany (SNS). Na tlačovej besede to oznámil predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko . Podotkol, že SNS má v pláne uzatvárať individuálne zmluvy s kandidátmi a nebude vytvárať koalíciu.Predsedovia politických subjektov SNS a Život-NS Andrej Danko a Tomáš Taraba dospeli k prieniku a našli zhodu. Danko uviedol, že rokujú aj s ďalšími politickými stranami. Spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl sa tak podľa neho stáva realitou.

Tarabova strana bude na kandidátnej listine SNS. Ozrejmil, že v rámci spoločnej kandidátky vytvoria dohody s jednotlivými osobami na kandidátnej listine. Dodal, že rokujú aj s ďalšími subjektami, ktoré sa pohybujú v prieskumoch pod piatimi percentami. Zamedziť chcú tomu, aby v septembrových voľbách neprepadli hlasy národných, kresťanských a sociálne cítiacich voličov.



Danko podčiarkol potrebu zostavenia stabilnej vlády po voľbách. Poukázal na situáciu v uplynulých troch rokoch. Hovorí o hlbokej spoločenskej a ekonomickej kríze, deštrukcii štátu a ohrození demokracie. Stabilná vláda po voľbách môže byť podľa Danka nádejou pre Slovensko na spoločenské zmeny. Ak by sa SNS nedostala do parlamentu, podľa lídra národniarov by mohlo byť veľmi ťažké vládu zostaviť.



Taraba ocenil, že Danko si uvedomil politickú zodpovednosť SNS. Pripomenul jej dlhoročnú tradíciu. Deklaroval, že nechcú Slovensko dostať zo západných štruktúr, ale chcú hájiť jeho záujmy. Poukázal pritom na zadlžovanie Slovenska. Vo voľbách sa podľa neho rozhodne, či bude ďalej vládnuť typ politikov, ktorí škodia Slovensku a "urobili si z neho trampolínu na medzinárodnú kariéru".



Priblížil, že jednotlivé miesta na kandidátke a podmienky v rámci kampane budú zahrnuté v individuálnych dohodách. Avizoval, že napríklad Filip Kuffa bude okolo 20. miesta a Štefan Kuffa (obaja Život) okolo 30. miesta. Pri tvorbe kandidátky podľa jeho slov netlačia na prvých desať miest. Rozložením osobností chcú ukázať, že spájanie je dôležitejšie.



Danko doplnil, že jednotlivé dohody sa budú týkať len kampane, keďže zákon nedovoľuje viazať mandát poslanca. Je však presvedčený, že po voľbách vytvoria stabilný poslanecký klub. Čo sa týka financovania kampane, zriadený majú transparentný účet. Nepovedal zatiaľ, s ktorými ďalšími subjektami rokujú. Podotkol však, že nie je tajomstvom ich rokovanie s Národnou koalíciou či lídrom strany Slovenský patriot Miroslavom Radačovským.



Taraba si na spoločnej kandidátke vie predstaviť aj nezaradenú poslankyňu Národnej rady (NR) SR Romanu Tabák, ale aj bývalú poslankyňu Martinu Šimkovičovú. Ozrejmil, že podľa dohody na konci dňa kandidátnu listinu tvorí predseda SNS, avšak strana Život sa bude vyjadrovať k jednotlivým osobnostiam či stranám. Danko dodal, že ani s jednou ešte nerokoval.



Tabák reagovala, že s Dankom ani Tarabom zatiaľ nerokovala. "Ak sa rokovania medzi mnou a SNS uskutočnia, budeme vás informovať," dodala. Spájanie národných síl na kandidátke SNS považuje za sympatické a podporuje ho.